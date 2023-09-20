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У Запорізькій області в росіян суттєво зросли втрати – ISW

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 05:59
У Запорізькій області в росіян суттєво зросли втрати – ISW
Фото: Оперативне командування "Схід"

На заході Запорізької області значно зросли втрати російських військ і відчувається брак боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на Таврійському напрямку російські війська втратили 313 осіб. Аналітики інституту вважають, що йдеться про вбитих та поранених. 

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Штупун заявив, що це значно більше, ніж за попередні два дні, коли щодня втрачали приблизно 200 чоловік. 

За його інформацією, Повітряно-десантні війська РФ ведуть оборону на Таврійському напрямку і для "прикриття" прибули загони "Шторм-З" із призовниками. Ймовірно йдеться про прикриття під час можливого відходу.

Аналітики ISW раніше спостерігали, як підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії та 76-ї гвардійської дивізії проводять контратаки проти українських сил в районі Роботиного і оцінювали, що ці операції сильно погіршили сили росіян.

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Водночас загони "Шторм-З" часто є боєздатними і, можливо, допоможуть російській обороні у Запорізькій області.

Ключові висновки ISW за 19 вересня:

  • 19 вересня російський уряд швидко дав сигнал, що російські миротворчі сили не будуть втручатися у військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі, незважаючи на попередні зв’язки Росії з Вірменією у сфері безпеки.
  • Російські та українські джерела відзначили кращу українську бойову координацію, точніший артилерійський вогонь і потужніші системи радіоелектронної боротьби під час просування українців на південь від Бахмута на тлі дискусій про значні втрати Росії в цьому районі.
  • Російські втрати значно зросли в Запорізькій області за останні дні, і військові, ймовірно, відчувають брак боєздатних підрозділів, які командування готове перекинути на цю ділянку фронту.
  • 19 вересня російські війська завдали серію ударів з безпілотників і балістичних ракет по тилах України.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 19 вересня в Тегерані (Іран) зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися.
  • Українські війська 19 вересня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та в західній частині Запорізької області.
  • Латвійська компанія експортувала чіпи та мікросхеми на російські підприємства оборонно-промислової бази, незважаючи на міжнародні санкції.

Теми: війнаЗапорізька область
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