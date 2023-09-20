У Запорізькій області в росіян суттєво зросли втрати – ISW
На заході Запорізької області значно зросли втрати російських військ і відчувається брак боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на Таврійському напрямку російські війська втратили 313 осіб. Аналітики інституту вважають, що йдеться про вбитих та поранених.
Штупун заявив, що це значно більше, ніж за попередні два дні, коли щодня втрачали приблизно 200 чоловік.
За його інформацією, Повітряно-десантні війська РФ ведуть оборону на Таврійському напрямку і для "прикриття" прибули загони "Шторм-З" із призовниками. Ймовірно йдеться про прикриття під час можливого відходу.
Аналітики ISW раніше спостерігали, як підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії та 76-ї гвардійської дивізії проводять контратаки проти українських сил в районі Роботиного і оцінювали, що ці операції сильно погіршили сили росіян.
Водночас загони "Шторм-З" часто є боєздатними і, можливо, допоможуть російській обороні у Запорізькій області.
Ключові висновки ISW за 19 вересня:
- 19 вересня російський уряд швидко дав сигнал, що російські миротворчі сили не будуть втручатися у військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі, незважаючи на попередні зв’язки Росії з Вірменією у сфері безпеки.
- Російські та українські джерела відзначили кращу українську бойову координацію, точніший артилерійський вогонь і потужніші системи радіоелектронної боротьби під час просування українців на південь від Бахмута на тлі дискусій про значні втрати Росії в цьому районі.
- Російські втрати значно зросли в Запорізькій області за останні дні, і військові, ймовірно, відчувають брак боєздатних підрозділів, які командування готове перекинути на цю ділянку фронту.
- 19 вересня російські війська завдали серію ударів з безпілотників і балістичних ракет по тилах України.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 19 вересня в Тегерані (Іран) зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері.
- Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися.
- Українські війська 19 вересня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та в західній частині Запорізької області.
- Латвійська компанія експортувала чіпи та мікросхеми на російські підприємства оборонно-промислової бази, незважаючи на міжнародні санкції.