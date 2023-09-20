У Запорізькій області в росіян суттєво зросли втрати – ISW

На заході Запорізької області значно зросли втрати російських військ і відчувається брак боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на Таврійському напрямку російські війська втратили 313 осіб. Аналітики інституту вважають, що йдеться про вбитих та поранених.

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Штупун заявив, що це значно більше, ніж за попередні два дні, коли щодня втрачали приблизно 200 чоловік.

За його інформацією, Повітряно-десантні війська РФ ведуть оборону на Таврійському напрямку і для "прикриття" прибули загони "Шторм-З" із призовниками. Ймовірно йдеться про прикриття під час можливого відходу.

Аналітики ISW раніше спостерігали, як підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії та 76-ї гвардійської дивізії проводять контратаки проти українських сил в районі Роботиного і оцінювали, що ці операції сильно погіршили сили росіян.

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Водночас загони "Шторм-З" часто є боєздатними і, можливо, допоможуть російській обороні у Запорізькій області.

Ключові висновки ISW за 19 вересня: