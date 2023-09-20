В Запорожской области у россиян существенно выросли потери – ISW

На западе Запорожской области значительно возросли потери российских войск и ощущается нехватка боеспособных подразделений, которые командование могло бы перебросить на этот участок фронта.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 18 сентября на Таврическом направлении российские войска потеряли 313 человек. Аналитики института считают, что речь идет об убитых и раненых.

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Штупун заявил, что это гораздо больше, чем за предыдущие два дня, когда ежедневно теряли примерно 200 человек.

По его информации, воздушно-десантные войска РФ ведут оборону на Таврическом направлении и для "прикрытия" прибыли отряды "Шторм-З" с призывниками. Вероятно, речь идет о прикрытии во время возможного ухода.

Аналитики ISW ранее наблюдали, как подразделения 7-й гвардейской горной дивизии и 76-й гвардейской дивизии проводят контратаки против украинских сил в районе Роботино и оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ухудшили силы россиян.

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В то же время отряды "Шторм-З" часто боеспособны и, вероятно, обеспечат российской обороне в Запорожской области незначительную боеспособность.

Ключевые выводы ISW за 19 сентября: