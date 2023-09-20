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В Запорожской области у россиян существенно выросли потери – ISW

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 05:59
В Запорожской области у россиян существенно выросли потери – ISW
Фото: Оперативное командование "Восток"

На западе Запорожской области значительно возросли потери российских войск и ощущается нехватка боеспособных подразделений, которые командование могло бы перебросить на этот участок фронта.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 18 сентября на Таврическом направлении российские войска потеряли 313 человек. Аналитики института считают, что речь идет об убитых и раненых.

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Штупун заявил, что это гораздо больше, чем за предыдущие два дня, когда ежедневно теряли примерно 200 человек.

По его информации, воздушно-десантные войска РФ ведут оборону на Таврическом направлении и для "прикрытия" прибыли отряды "Шторм-З" с призывниками. Вероятно, речь идет о прикрытии во время возможного ухода.

Аналитики ISW ранее наблюдали, как подразделения 7-й гвардейской горной дивизии и 76-й гвардейской дивизии проводят контратаки против украинских сил в районе Роботино и оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ухудшили силы россиян.

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В то же время отряды "Шторм-З" часто боеспособны и, вероятно, обеспечат российской обороне в Запорожской области незначительную боеспособность.

Ключевые выводы ISW за 19 сентября:

  • 19 сентября российское правительство быстро дало сигнал, что российские миротворческие силы не будут вмешиваться в военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, несмотря на предыдущие связи России с Арменией в сфере безопасности.
  • Российские и украинские источники отметили лучшую украинскую боевую координацию, более точный артиллерийский огонь и более мощные системы радиоэлектронной борьбы во время продвижения украинцев к югу от Бахмута на фоне дискуссий о значительных потерях России в этом районе.
  • Российские потери значительно выросли в Запорожской области за последние дни, и военные, вероятно, испытывают нехватку боеспособных подразделений, которые командование готово перебросить на этот участок фронта.
  • 19 сентября российские войска нанесли серию ударов по беспилотникам и баллистическим ракетам по тылам Украины.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу 19 сентября в Тегеране (Иран) встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись.
  • Украинские войска 19 сентября вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта, продвигались на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в западной части Запорожской области.
  • Латвийская компания экспортировала чипы и микросхемы на российские предприятия оборонно-промышленной базы, несмотря на международные санкции.

Темы: войнаЗапорожская область
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