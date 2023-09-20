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ЗСУ контролюють частину Козацького острова на лівому березі Дніпра – ISW

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 06:26
ЗСУ контролюють частину Козацького острова на лівому березі Дніпра – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська 19 вересня просунулися вперед у Запорізькій області в районі Вербового та кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та на Козацький острів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі:  Російські війська вели наступальні операції на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що російські війська невдало атакували поблизу Роботиного.

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Водночас, за інформацією ISW, російський військовий заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра: на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки). І що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.

Теми: Запорізька областьХерсонська областьвійна
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