Українські війська 19 вересня просунулися вперед у Запорізькій області в районі Вербового та кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та на Козацький острів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська вели наступальні операції на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що російські війська невдало атакували поблизу Роботиного.

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Водночас, за інформацією ISW, російський військовий заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра: на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки). І що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.