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У Польщі заговорили, що можуть знизити підтримку України через зернову кризу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 09:31
У Польщі заговорили, що можуть знизити підтримку України через зернову кризу
Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк. Фото з Facebook

Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту, допустив польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю міністра PAP

Пряма мова Шинковського вель Сенка: "Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні".

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Деталі: Говорячи про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є "невблаганним" у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.

Він підкреслив − якщо поляки не підтримуватимуть надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив Шинковський вель Сенк.

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Відповідаючи на запитання, чи будуть аграрні питання розмінною монетою при можливому вступі України до ЄС, він підкреслив, що Україна "повинна виконати низку конкретних умов, і не тільки в цьому питанні".

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", – додав міністр.

Передісторія:

  • Раніше речник польського уряду Пьотр Мюллер допустив, що Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українців, які втекли від агресії РФ проти України. 
  • Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації через агроембарго країн ЄС та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.
  • Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН 19 вересня зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
  • Зеленський мав зустрітись з польським президентом Анджеєм Дудою на полях Генсамаблеї ООН, але запланована зустріч не відбулася.

Теми: Польщадопомога Українізерно
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