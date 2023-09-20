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В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 09:31
В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса
Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. Фото из Facebook

Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта, допустил польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра PAP

Прямая речь Шинковского вель Сенка: "Действия Украины не производят на нас впечатление... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, из уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине".

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Детали: Говоря о конфликте из-за зернового эмбарго, министр отметил, что польское правительство является "неумолимым" в этом вопросе, учитывая интересы фермеров.

Он подчеркнул − если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

"Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но − чтобы это было возможно − мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", − заявил Шинковский вель Сенк.

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Отвечая на вопрос, будут ли аграрные вопросы разменной монетой при возможном вступлении Украины в ЕС, он подчеркнул, что Украина "должна выполнить ряд конкретных условий, и не только в этом вопросе".

"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", − добавил министр.

Предыстория:

  • Ранее представитель польского правительства Петр Мюллер допустил, что Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинцев, которые бежали от агрессии РФ против Украины. 
  • Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях в связи с агроэмбарго стран ЕС и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.
  • Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".
  • Зеленский должен был встретиться с польским президентом Анджеем Дудой на полях Генсамаблеи ООН, но запланированная встреча не состоялась.

Темы: Польшапомощь Украинезерно
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