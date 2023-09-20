Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 09:31
В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса
Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. Фото из Facebook

Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта, допустил польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра PAP

Прямая речь Шинковского вель Сенка: "Действия Украины не производят на нас впечатление... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, из уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине".

Реклама:

Детали: Говоря о конфликте из-за зернового эмбарго, министр отметил, что польское правительство является "неумолимым" в этом вопросе, учитывая интересы фермеров.

Он подчеркнул − если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

"Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но − чтобы это было возможно − мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", − заявил Шинковский вель Сенк.

ВИДЕО ДНЯ

Отвечая на вопрос, будут ли аграрные вопросы разменной монетой при возможном вступлении Украины в ЕС, он подчеркнул, что Украина "должна выполнить ряд конкретных условий, и не только в этом вопросе".

"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", − добавил министр.

Предыстория:

  • Ранее представитель польского правительства Петр Мюллер допустил, что Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинцев, которые бежали от агрессии РФ против Украины. 
  • Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях в связи с агроэмбарго стран ЕС и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.
  • Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".
  • Зеленский должен был встретиться с польским президентом Анджеем Дудой на полях Генсамаблеи ООН, но запланированная встреча не состоялась.

Темы: Польшапомощь Украинезерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Враг ночью попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
В Сочи пожар в районе нефтебазы и аэропорта
Украинские спецслужбы, возможно, стоят за атаками на Вагнер в Судане - CNN
В России упал истребитель Су-34
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: