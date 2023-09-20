В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта, допустил польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра PAP

Прямая речь Шинковского вель Сенка: "Действия Украины не производят на нас впечатление... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, из уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине".

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Детали: Говоря о конфликте из-за зернового эмбарго, министр отметил, что польское правительство является "неумолимым" в этом вопросе, учитывая интересы фермеров.

Он подчеркнул − если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

"Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но − чтобы это было возможно − мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", − заявил Шинковский вель Сенк.

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Отвечая на вопрос, будут ли аграрные вопросы разменной монетой при возможном вступлении Украины в ЕС, он подчеркнул, что Украина "должна выполнить ряд конкретных условий, и не только в этом вопросе".

"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", − добавил министр.

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