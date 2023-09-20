Українські спецслужби, можливо, стоять за атаками на Вагнер у Судані – CNN

Українські спецслужби, можливо, стоять за серією ударів з безпілотників і наземною операцією проти повстанців, які підтримуються "Вагнером", поблизу столиці Судану.

Джерело: CNN із посиланням на джерело серед українських військових, високопоставлене джерело серед суданських військових, американських посадовців, ще одне високопоставлене суданське джерело та військових інформаторів з Чаду

Деталі: Співбесідник видання серед українських військових, відповідаючи на питання, чи стоїть за атаками Україна, описав цю операцію як роботу "не суданських військових". За його словами, "українські спецслужби, ймовірно, несуть за це відповідальність".

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СNN розповідає, що операція складалася з серії нападів на воєнізовану групу "Сили швидкої підтримки" (RSF), яка, як вважається, отримує допомогу від російської групи найманців "Вагнер" у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Видання наголошує, що не змогло самостійно підтвердити причетність України до цієї серії атак. Але на відеоматеріалах, які отримало СNN, є ознаки атак з використанням безпілотників в "українському стилі".

Дослівно СNN: "Щонайменше у восьми ударах були задіяні два комерційні безпілотники, які широко використовуються українцями, причому на контролері безпілотника можна помітити український текст. Експерти також зазначили, що тактика, яку використовували безпілотники, а саме, коли вони налітали прямо на ціль, була вкрай незвичною для Судану і всього африканського регіону.

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Приховані атаки України в Судані означатимуть драматичне і провокаційне розширення театру військових дій між Україною та Росією.

… Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ці атаки, які були зафіксовані на відео з безпілотників. Шматки цих відео поширюються в соціальних мережах з четверга. Кадри наземної операції раніше не публікувалися".

Більше деталей: Високопоставлене джерело серед суданських військових заявило, що йому "нічого не відомо про українську операцію в Судані" і він не вірить, що це правда.

Кілька американських чиновників, схоже, не знали про цей інцидент і висловили здивування припущенням, що удари і наземна операція могли бути проведені українськими військами.

На відеозаписах, які можна переглянути на сайті CNN за посиланням вище, показано низку ударів безпілотників в Омдурмані та його околицях, місті неподалік столиці Хартума, яке стало центром бойових дій між двома угрупованнями.

На відео, де знято удари з дронів, можна побачити дрон DJI MAVIC 3. Також видно текст англійською та українською мовами. Оператора безпілотника, який, схоже, є іноземцем, можна побачити у відображенні контролера, але він носить балаклаву і не може бути ідентифікований.

СNN

Британський дослідник, який керує сайтом Calibre Obscura, що займається ідентифікацією зброї, проаналізував кадри для CNN і заявив, що пристрій схожий на ті, що використовуються українськими силами для управління дронами DJI MAVIC.

CNN визначила місця атак і наземної операції, показаних на відео з дронів, але не змогла самостійно перевірити дату зйомки відеозаписів. Кілька ударів по мосту Шамбат, який з'єднує Омдурман і Хартум, схоже, збігаються з повідомленнями в соціальних мережах про напад 8 вересня.

Українські спецслужби, можливо, стоять за атаками на Вагнер у Судані. Відео: СNN pic.twitter.com/TcaQDKDg9D — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

За словами іншого високопоставленого суданського джерела, удари були завдані всього через два дні після того, як Вагнер сприяв переправленню великого конвою зі зброєю до Судану через гарнізон РСБ в аз-Зурузі, на південному заході країни, поблизу кордону з Чадом.

Джерело повідомило CNN, що 6 вересня в Зуруг прибула велика кількість транспортних засобів, в тому числі кілька вантажівок зі зброєю від Вагнера. Видання отримало супутникові знімки, на яких видно понад 100 транспортних засобів, в тому числі десятки вантажівок, на території гарнізону в той самий день, коли високопоставлені суданські джерела повідомили про конвой зі зброєю.

Два військові інформатори з Чаду повідомили CNN, що конвой прямував через Чад до Зуруга.

Шість ударів безпілотників були спрямовані на пікапи, що їхали по мосту Шамбат. Вісім інших атак спрямовані на припарковані автомобілі, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада, де суданські військові протягом останніх тижнів здійснили серію повітряних нальотів на позиції повстанських сил Судану, які, за повідомленнями, забрали десятки життів цивільного населення.

На одному з відеозаписів видно, як щонайменше троє іноземних бойовиків, схоже, здійснюють наліт на будівлю. На відео, знятому, ймовірно, на нагрудну камеру, військові були в нічних окулярах, а один із солдатів, ймовірно, мав при собі гранатомет. Знімок з повітря, на якому видно, як військові наступають на будівлю, CNN прив'язує до району в Омдурмані, неподалік від місця, де були здійснені удари з безпілотників.

CNN раніше повідомляла, що, за даними джерел, Вагнер постачає РСР ракети класу "земля-повітря", які підтримують воєнізованих бійців РСР і їхнього лідера Мохамеда Хамдана Дагало в боротьбі за владу з генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, главою Збройних сил країни Судану

Керівник проекту з гуманітарного роззброєння в голландській миротворчій організації PAX Вім Цвіненбург сказав, що це перший випадок, коли подібні безпілотники помічені в Африці.

СNN наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення українські і російські війська експериментують з безпілотниками FPV, оснащуючи їх реактивними протитанковими гранатометами. Високоманеврені, точні боєприпаси можуть нести великий вантаж і знищити автівку. Хоча раніше дрони вже використовувалися для скидання бомб в Ефіопії, Нігерії і Лівії, використання озброєних комерційних дронів, які вибухають при зіткненні, є новим для Африки.

Високопоставлене суданське джерело повідомило виданню, що близько 90% озброєння РСР надійшло від Вагнера, додавши, що постачання не припинилося, незважаючи на загибель в авіакатастрофі лідера групи найманців Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна.

Те саме джерело наголосило, що Кремль неодноразово запитували питали про підтримку Вагнера, однак ті відповідали, що не мають інформації: "Для нас Кремль і Вагнер стали одним цілим".