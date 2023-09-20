Украинские спецслужбы, возможно, стоят за атаками на Вагнер в Судане - CNN

Украинские спецслужбы, возможно, стоят за серией ударов с беспилотников и наземной операцией против ополченцев, поддерживаемых "Вагнером", вблизи столицы Судана.

Источник: CNN со ссылкой на источник среди украинских военных, высокопоставленный источник среди суданских военных, американских чиновников, еще один высокопоставленный суданский источник и военных информаторов из Чада

Детали: Собеседник издания среди украинских военных, отвечая на вопрос, стоит ли за атаками Украина, описал эту операцию как работу "не суданских военных". По его словам, "украинские спецслужбы, вероятно, несут за это ответственность".

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СNN рассказывает, что операция состояла из серии нападений на военизированную группу "Силы быстрой поддержки" (RSF), которая, как считается, получает помощь от российской группы наемников "Вагнер" в борьбе против суданской армии за контроль над страной.

Издание отмечает, что не смогло самостоятельно подтвердить причастность Украины к этой серии атак. Но на видеоматериалах, которые получило СNN, есть признаки атак с использованием беспилотников в "украинском стиле".

Дословно СNN: "По меньшей мере в восьми ударах были задействованы два коммерческих беспилотника, которые широко используются украинцами, причем на контроллере беспилотника можно заметить украинский текст. Эксперты также отметили, что тактика, которую использовали беспилотники, а именно, когда они налетали прямо на цель, была крайне необычной для Судана и всего африканского региона.

ВИДЕО ДНЯ

Скрытые атаки Украины в Судане будут означать драматическое и провокационное расширение театра военных действий между Украиной и Россией.

... Украина официально не взяла на себя ответственность за эти атаки, которые были зафиксированы на видео с беспилотников. Куски этих видео распространяются в социальных сетях с четверга. Кадры наземной операции ранее не публиковались".

Больше деталей: Высокопоставленный источник среди суданских военных заявил, что ему "ничего не известно об украинской операции в Судане" и он не верит, что это правда.

Несколько американских чиновников, похоже, не знали об этом инциденте и выразили удивление предположением, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими войсками.

На видеозаписях, которые можно посмотреть на сайте CNN по ссылке выше, показан ряд ударов беспилотников в Омдурмане и его окрестностях, городе недалеко от столицы Хартума, который стал центром боевых действий между двумя группировками.

На видео, где сняты удары с дронов, можно увидеть дрон DJI MAVIC 3. Также видно текст на английском и украинском языках. Оператора беспилотника, который, похоже, является иностранцем, можно увидеть в отображении контроллера, но он носит балаклаву и не может быть идентифицирован.

CNN

Британский исследователь, управляющий сайтом Calibre Obscura, занимающимся идентификацией оружия, проанализировал кадры для CNN и заявил, что устройство похоже на те, что используются украинскими силами для управления дронами DJI MAVIC.

CNN определила места атак и наземной операции, показанных на видео с дронов, но не смогла самостоятельно проверить дату съемки видеозаписей. Несколько ударов по мосту Шамбат, который соединяет Омдурман и Хартум, похоже, совпадают с сообщениями в социальных сетях о нападении 8 сентября.

Українські спецслужби, можливо, стоять за атаками на Вагнер у Судані. Відео: СNN pic.twitter.com/TcaQDKDg9D — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

По словам другого высокопоставленного суданского источника, удары были нанесены всего через два дня после того, как Вагнер способствовал переправке большого конвоя с оружием в Судан через гарнизон РСБ в аз-Зурузе, на юго-западе страны, вблизи границы с Чадом.

Источник сообщил CNN, что 6 сентября в Зуруг прибыло большое количество транспортных средств, в том числе несколько грузовиков с оружием от Вагнера. Издание получило спутниковые снимки, на которых видно более 100 транспортных средств, в том числе десятки грузовиков, на территории гарнизона в тот самый день, когда высокопоставленные суданские источники сообщили о конвое с оружием.

Два военных информатора из Чада сообщили CNN, что конвой направлялся через Чад в Зуруг.

Шесть ударов беспилотников были направлены на пикапы, ехавшие по мосту Шамбат. Восемь других атак направлены на припаркованные автомобили, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада, где суданские военные в течение последних недель совершили серию воздушных налетов на позиции повстанческих сил Судана, которые, по сообщениям, унесли десятки жизней гражданского населения.

На одной из видеозаписей видно, как по меньшей мере трое иностранных боевиков, похоже, совершают налет на здание. На видео, снятом, вероятно, на нагрудную камеру, военные были в ночных очках, а один из солдат, вероятно, имел при себе гранатомет. Снимок с воздуха, на котором видно, как военные наступают на здание, CNN привязывает к району в Омдурмане, неподалеку от места, где были осуществлены удары с беспилотников.

CNN ранее сообщала, что, по данным источников, Вагнер поставляет РСР ракеты класса "земля-воздух", которые поддерживают военизированных бойцов РСР и их лидера Мохамеда Хамдана Дагало в борьбе за власть с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, главой Вооруженных сил страны Судана

Руководитель проекта по гуманитарному разоружению в голландской миротворческой организации PAX Вим Цвиненбург сказал, что это первый случай, когда подобные беспилотники замечены в Африке.

СNN отмечает, что с момента полномасштабного вторжения украинские и российские войска экспериментируют с беспилотниками FPV, оснащая их реактивными противотанковыми гранатометами. Высокоманевренные, точные боеприпасы могут нести большой груз и уничтожить автомобиль. Хотя ранее дроны уже использовались для сброса бомб в Эфиопии, Нигерии и Ливии, использование вооруженных коммерческих дронов, которые взрываются при столкновении, является новым для Африки.

Высокопоставленный суданский источник сообщил изданию, что около 90% вооружения РСР поступило от Вагнера, добавив, что поставки не прекратились, несмотря на гибель в авиакатастрофе лидера группы наемников Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина.

Тот же источник подчеркнул, что Кремль неоднократно спрашивали спрашивали о поддержке Вагнера, однако те отвечали, что не располагают информацией: "Для нас Кремль и Вагнер стали одним целым".