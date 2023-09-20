Морили голодом і били: ДБР затримало військових, які тиждень тримали чоловіка у ТЦК
Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія, які тиждень утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його "добровільно" пройти ВЛК.
Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону
Деталі: ДБР повідомляє, що затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовця-водія цього відділу, які причетні до побиття чоловіка.
За попередньою інформацією, 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю.
Чоловіка утримувалиу приміщенні військкомату з 12 вересня. ДБР зазначає, що вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила лише, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).
ДБР додає, що вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Обставини події вивчаються.
Передісторія:
- Вдень 19 вересня в соцмережах пишири низку відеозаписів, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. Постраждалий заявляв, що він з Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконну утримують вже шосту добу. Він публікував відео після побиття і просив допомоги.
- Тримаючи пістолет, військовий погрожував людині в цивільному, що того "кинуть у багажник і закопають". Йому та ще одному чоловіку, який приховано знімав цей інцидент на камеру, він сказав "підніматись", а потім додав, що їх не буде шукати навіть поліція. У приміщенні також знаходились ще щонайменше двоє чоловіків у формі, які не зупинили побиття.
- Через кілька годин після оприлюднення відео Львівський облвоєнкомат та ДБР повідомили, що проводять розслідування.