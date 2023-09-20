Морили голодом и избивали: ГБР задержало военных, которые неделю держали мужчину в ТЦК

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника военкомата в городе Самбор Львовской области и военного-водителя, которые неделю удерживали в ТЦК мужчину, чтобы заставить его "добровольно" пройти ВВК.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Детали: ГБР сообщает, что задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащего-водителя этого отдела, которые причастны к избиению мужчины.

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По предварительной информации, 19 сентября водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.

Мужчину удерживали в помещении военкомата с 12 сентября. ГБР отмечает, что они морили его голодом, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

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Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила лишь, что зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

ГБР добавляет, что решается вопрос сообщения им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Обстоятельства происшествия изучаются.

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