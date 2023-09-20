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Колишній військовий льотчик створив мережу інформаторів РФ на Миколаївщині

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 10:54
Колишній військовий льотчик створив мережу інформаторів РФ на Миколаївщині
фото СБУ

На Миколаївщині викрили осередок зрадників, які збирали розвіддані про військові об'єкти та техніку Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, проросійськи налаштований 59-річний мешканець  Миколаєва – колишній військовий льотчик та на даний час працівник одного з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора.

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На завдання куратора він збирав, аналізував та передавав відомості про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування особового складу ЗС України та іншої інформації із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості.

Для виконання цих завдань він створив мережу з однодумців, до якої залучив 57-річного працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, 59-річну заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду (за даними СБУ, свою дружину -ред.) та свого товариша по службі – 55-річного військового пенсіонера.

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З ним він особисто проводив зустрічі та заходи вербовування, присвоював оперативні псевдоніми, дані про яких передавав представнику держави-агресора.

Від поплічників фігурант отримував інформацію щодо військових об’єктів, озброєння та військової техніки, розташування особового складу ЗСУ та іншої інформації із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості, яку передавав куратору.

 
 

Крім того, вказано, що організатор агентурної мережі, маючи доступ до інформації з грифом "Таємно", передав представнику держави-агресора інформацію про техніку, що ремонтується на підприємстві, які запчастини використовуються та звідки надходять, місце розташування ремонтних потужностей, копії контрактів на закупівлю послуг ремонту та обслуговування, технічну документацію на запчастини, інше. 

Вказані особи ретельно конспірували свою протиправну діяльність використовуючи оперативні псевдоніми, інформацією обмінювалися на відкритій місцевості, лише при особистих зустрічах. 

Правоохоронці затримали трьох мешканців Миколаєва та мешканця Очакова та оголосили їм підозру в державні зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

 

Рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Теми: Миколаївська областьСБУдержзрадавійна
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