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Бывший военный летчик создал сеть информаторов РФ на Николаевщине

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 10:54
Бывший военный летчик создал сеть информаторов РФ на Николаевщине
фото СБУ

На Николаевщине разоблачили ячейку предателей, которые собирали разведданные о военных объектах и технике Сил обороны, которая прибывает в регион, в частности для ремонта и техобслуживания.

Источник: Николаевская областная прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, пророссийски настроенный 59-летний житель Николаева - бывший военный летчик и в настоящее время работник одного из оборонных предприятий, добровольно вступил в преступный сговор с представителем государства-агрессора.

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По заданию куратора он собирал, анализировал и передавал сведения о военных объектах, вооружении и военной технике, расположении личного состава ВС Украины и другой информации с указанием географических координат с возможностью идентификации на местности.

Для выполнения этих задач он создал сеть из единомышленников, к которой привлек 57-летнего работника одного из департаментов Николаевского городского совета, 59-летнюю заместительницу руководителя немецко-украинского благотворительного фонда (по данным СБУ – свою жену –ред.) и своего сослуживца - 55-летнего военного пенсионера.

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С ним он лично проводил встречи и мероприятия вербовки, присваивал оперативные псевдонимы, данные о которых передавал представителю государства-агрессора.

От пособников фигурант получал информацию о военных объектах, вооружении и военной технике, расположении личного состава ВСУ и другой информации с указанием географических координат с возможностью идентификации на местности, которую передавал куратору.

 
 

Кроме того, указано, что организатор агентурной сети, имея доступ к информации с грифом "Секретно", передал представителю государства-агрессора информацию о технике, которая ремонтируется на предприятии, какие запчасти используются и откуда поступают, местоположение ремонтных мощностей, копии контрактов на закупку услуг ремонта и обслуживания, техническую документацию на запчасти, прочее. 

Указанные лица тщательно конспирировали свою противоправную деятельность используя оперативные псевдонимы, информацией обменивались на открытой местности, только при личных встречах, отмечают в прокуратуре. 

Правоохранители задержали трех жителей Николаева и жителя Очакова и объявили им подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины.

 

Решением суда подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Николаевская областьСБУгосизменавойна
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