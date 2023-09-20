Біля румунського порту на кораблі стався вибух, там шукають морські міни

У середу вранці біля румунського порту Суліна на борту вантажного судна стався вибух.

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на Digi 24

Деталі: Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії повідомило, що судно під прапором Того, яке перевозило цемент, повідомило о 6:50 ранку про вибух у машинному відділенні.

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Судно стояло за 7 морських миль на схід від Суліни, на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин.

Румунське військово-морське відомство терміново звернулося за допомогою до судна ARSVOM, що належить Прикордонній поліції. На його борту членів екіпажу безпечно доставили в Суліну. У 11 людей була панічна атака, в однієї людини – синці.

"Вантажне судно SEAMA довжиною 90 м і шириною 14 м наразі стоїть на якорі, тривають рятувальні роботи. Судноплавство на Сулинському рукаві не порушено", – повідомили в румунському міністерстві.

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Військово-морське управління Румунії проводить розслідування події. Видання допускає, що судно могло потрапити на морську міну, однак це не підтверджена наразі інформація.

Утім, відомо, що ВМС Румунії направили до місця інциденту корабель із водолазами для пошуку морських мін, повідомляє Antena 3 CNN.

Порт Суліна розташований біля кордону з Україною в дельті Дунаю.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

Крім того, останнім часом в Румунії було кілька інцидентів, коли у прикордонних районах, неподалік від обстрілюваних Росією українських об’єктів, знаходили уламки, схожі на фрагменти дронів. Румунська влада не одразу визнавала падіння дронів на своїй території, про що стверджувала українська сторона.

З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.