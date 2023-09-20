Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возле румынского порта на корабле произошел взрыв, там ищут морские мины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 11:56

В среду утром возле румынского порта Сулина на борту грузового судна произошел взрыв.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24

Детали: Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии сообщило, что судно под флагом Того, которое перевозило цемент, сообщило в 6:50 утра о взрыве в машинном отделении.

Реклама:

Судно стояло в 7 морских милях к востоку от Сулины, на его борту находились 12 членов экипажа, среди которых пятеро сирийцев, четверо турок, один ливанец и один египтянин.

Румынское военно-морское ведомство срочно обратилось за помощью к судну ARSVOM, принадлежащему Пограничной полиции. На его борту членов экипажа безопасно доставили в Сулину. У 11 человек была паническая атака, у одного человека – синяки.

"Грузовое судно SEAMA длиной 90 м и шириной 14 м сейчас стоит на якоре, продолжаются спасательные работы. Судоходство на Сулинском рукаве не нарушено", – сообщили в румынском министерстве.

ВИДЕО ДНЯ

Военно-морское управление Румынии проводит расследование происшествия. Издание допускает, что судно могло попасть на морскую мину, однако это не подтвержденная пока информация.

Впрочем, известно, что ВМС Румынии направили к месту инцидента корабль с водолазами для поиска морских мин, сообщает Antena 3 CNN.

Порт Сулина расположен у границы с Украиной в дельте Дуная.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

Кроме того, в последнее время в Румынии было несколько инцидентов, когда в приграничных районах, неподалеку от обстреливаемых Россией украинских объектов, находили обломки, похожие на фрагменты дронов. Румынские власти не сразу признавали падение дронов на своей территории, о чем утверждала украинская сторона.

С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.

Темы: Румыниявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Румыния
Премьер Румынии предлагает запретить украинскую агропродукцию еще на 30 дней
Жителей приграничья Румынии предупредили в воскресенье о "падении объектов" с воздуха
Правительство Румынии ожидает от Украины плана контроля за экспортом зерна
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: