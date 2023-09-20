Зеленський очікує, що ЗСУ матимуть нові успіхи на фронті до кінця року
Президент Володимир Зеленський вважає, що Збройні сили України зможуть досягнути нових успіхів на полі бою до кінця року.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN
Пряма мова президента на питання, чи можливий цього року великий прорив у контрнаступі: "Я думаю, що ніхто не знає, насправді. Але я думаю, що ми матимемо більше успіху".
Деталі: Зеленський також відзначив, що Україна просувається на сході.
Він додав, що як і раніше зосереджений на отриманні кількості ракет дальнього радіусу дії від США.
Зеленський підкреслив, що вони потрібні не для нанесення ударів по Росії, а для того, щоб зрівняти потенціал обох сторін на полі бою.
За словами українського президента, відсутність ATACMS призведе до "більшої кількості жертв на полі бою і в інших місцях".
Він також наголосив на потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американських Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту цивільних районів.