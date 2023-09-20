Зеленский ожидает, что ВСУ будут иметь новые успехи на фронте до конца года
Президент Владимир Зеленский считает, что Вооруженные силы Украины смогут достичь новых успехов на поле боя до конца года.
Источник: Зеленский в интервью CNN
Прямая речь президента на вопрос, возможен ли в этом году большой прорыв в контрнаступлении: "Я думаю, что никто не знает, на самом деле. Но я думаю, что мы будем иметь больше успеха".
Детали: Зеленский также отметил, что Украина продвигается на востоке.
Он добавил, что по-прежнему сосредоточен на получении ракет дальнего радиуса действия от США.
Зеленский подчеркнул, что они нужны не для нанесения ударов по России, а для того, чтобы уравнять потенциал обеих сторон на поле боя.
По словам украинского президента, отсутствие ATACMS приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".
Он также отметил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности, американских Patriot, заявив, что они необходимы для защиты гражданских районов.