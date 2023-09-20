Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ожидает, что ВСУ будут иметь новые успехи на фронте до конца года

Ирина БалачукСреда, 20 сентября 2023, 12:02
Зеленский ожидает, что ВСУ будут иметь новые успехи на фронте до конца года
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Вооруженные силы Украины смогут достичь новых успехов на поле боя до конца года.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь президента на вопрос, возможен ли в этом году большой прорыв в контрнаступлении: "Я думаю, что никто не знает, на самом деле. Но я думаю, что мы будем иметь больше успеха".

Реклама:

Детали: Зеленский также отметил, что Украина продвигается на востоке.

Он добавил, что по-прежнему сосредоточен на получении ракет дальнего радиуса действия от США.

Зеленский подчеркнул, что они нужны не для нанесения ударов по России, а для того, чтобы уравнять потенциал обеих сторон на поле боя.

ВИДЕО ДНЯ

По словам украинского президента, отсутствие ATACMS приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".

Он также отметил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности, американских Patriot, заявив, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Темы: Зеленскийконтрнаступлениевойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Зеленский
Польское правительство о резких словах Зеленского в ООН: Польша не упоминалась
Зеленский призвал Трампа обнародовать его мирный план окончания войны
Нетаньяху с Зеленским говорили о сотрудничестве в "сфере защиты жизни людей"
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: