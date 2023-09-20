Норвегія планує обмежити в’їзд російських авто

Норвегія планує ухвалити рішення щодо обмеження на в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами.

Джерело: NRK із посиланням на заяву державного секретаря МЗС Норвегії Ейвінда Вад Петерссона, "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовця, наразі зовнішньополітичне відомство працює над новими правилами щодо обмеження на ввезення російських автомобілів в країну.

Реклама:

Пряма мова: "Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на в’їзд та використання автомобілів з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами".

Більше деталей: Норвегія поки що заборонила імпорт, але дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.

Раніше повідомлялося, що норвезький уряд не ухвалив остаточної позиції стосовно оновлених санкційних рекомендацій Європейської комісії, які передбачають заборону на в’їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.

ВІДЕО ДНЯ

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

За даними імміграційної служби Норвегії, які отримав The Barents Observer, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей – на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.

Що передувало: