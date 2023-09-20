Норвегія планує обмежити в’їзд російських авто
Норвегія планує ухвалити рішення щодо обмеження на в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами.
Джерело: NRK із посиланням на заяву державного секретаря МЗС Норвегії Ейвінда Вад Петерссона, "Європейська правда"
Деталі: За словами посадовця, наразі зовнішньополітичне відомство працює над новими правилами щодо обмеження на ввезення російських автомобілів в країну.
Пряма мова: "Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на в’їзд та використання автомобілів з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами".
Більше деталей: Норвегія поки що заборонила імпорт, але дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.
Раніше повідомлялося, що норвезький уряд не ухвалив остаточної позиції стосовно оновлених санкційних рекомендацій Європейської комісії, які передбачають заборону на в’їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.
Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.
За даними імміграційної служби Норвегії, які отримав The Barents Observer, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей – на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.
Що передувало:
- Після того як Фінляндія заборонить в'їзд автомобілів із російською реєстрацією, та в разі відмови Норвегії від заборони, могли виникнути проблеми на шести дорогах між обома країнами на півночі, оскільки там проводяться лише вибіркові митні перевірки.
- Крім того, зазначає The Barents Observer, багато росіян сьогодні їздять до Фінляндії через Норвегію після того, як у вересні минулого року Гельсінкі заборонив в'їзд громадянам Росії, які прибувають за туристичними візами, а Норвегії – ні.
- Після рішення Фінляндії для російських авто закривається увесь східний кордон ЄС – Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.