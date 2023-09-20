Норвегия планирует ограничить въезд российских авто

Норвегия планирует принять решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российскими номерами.

Источник: NRK со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона, ЄП

Детали: По словам чиновника, сейчас внешнеполитическое ведомство работает над новыми правилами по ограничению на ввоз российских автомобилей в страну.

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Прямая речь: "Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами".

Больше деталей: Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство не приняло окончательной позиции относительно обновленных санкционных рекомендаций Европейской комиссии, которые предусматривают запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.

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Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

По данным иммиграционной службы Норвегии, которые получил The Barents Observer, за август границу с Россией пересекли 6300 человек - на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

Что предшествовало: