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Норвегия планирует ограничить въезд российских авто

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 12:11
Норвегия планирует ограничить въезд российских авто
ФЛАГ НОРВЕГИИ, ФОТО PIXABAY

Норвегия планирует принять решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российскими номерами.

Источник: NRK со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона, ЄП

Детали: По словам чиновника, сейчас внешнеполитическое ведомство работает над новыми правилами по ограничению на ввоз российских автомобилей в страну.

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Прямая речь: "Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами".

Больше деталей: Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство не приняло окончательной позиции относительно обновленных санкционных рекомендаций Европейской комиссии, которые предусматривают запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.

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Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

По данным иммиграционной службы Норвегии, которые получил The Barents Observer, за август границу с Россией пересекли 6300 человек - на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

Что предшествовало:

  • После того как Финляндия запретит въезд автомобилей с российской регистрацией, и в случае отказа Норвегии от запрета, могли возникнуть проблемы на шести дорогах между обеими странами на севере, поскольку там проводятся только выборочные таможенные проверки.
  • Кроме того, отмечает The Barents Observer, многие россияне сегодня ездят в Финляндию через Норвегию после того, как в сентябре прошлого года Хельсинки запретил въезд гражданам России, прибывающим по туристическим визам, а Норвегии – нет.
  • После решения Финляндии для российских авто закрывается вся восточная граница ЕС – Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.

Темы: НорвегияавтоРосcия
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