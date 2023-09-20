Норвегия планирует ограничить въезд российских авто
Норвегия планирует принять решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российскими номерами.
Источник: NRK со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона, ЄП
Детали: По словам чиновника, сейчас внешнеполитическое ведомство работает над новыми правилами по ограничению на ввоз российских автомобилей в страну.
Прямая речь: "Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами".
Больше деталей: Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.
Ранее сообщалось, что норвежское правительство не приняло окончательной позиции относительно обновленных санкционных рекомендаций Европейской комиссии, которые предусматривают запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.
Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.
По данным иммиграционной службы Норвегии, которые получил The Barents Observer, за август границу с Россией пересекли 6300 человек - на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.
Что предшествовало:
- После того как Финляндия запретит въезд автомобилей с российской регистрацией, и в случае отказа Норвегии от запрета, могли возникнуть проблемы на шести дорогах между обеими странами на севере, поскольку там проводятся только выборочные таможенные проверки.
- Кроме того, отмечает The Barents Observer, многие россияне сегодня ездят в Финляндию через Норвегию после того, как в сентябре прошлого года Хельсинки запретил въезд гражданам России, прибывающим по туристическим визам, а Норвегии – нет.
- После решения Финляндии для российских авто закрывается вся восточная граница ЕС – Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.