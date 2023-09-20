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ЗМІ пишуть про удар по військовій частині в Криму, окупанти заявили про збиття дронів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 20 вересня 2023, 13:12
ЗМІ пишуть про удар по військовій частині в Криму, окупанти заявили про збиття дронів
Приліт по військовій частині у Верхньосадовому, скрін з відео в telegram-каналу Крымский ветер

ЗМІ повідомляють про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому "Бельбек". Окупанти стверджують, що збили безпілотники, які атакували Крим.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на анонімні Telegram-канали, призначений окупантами "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв

Деталі: Як повідомляють Крим.Реалії, Telegram-канали пишуть про гучні звуки, схожі на роботу ППО, у Севастополі. Зокрема, повідомляється про вибухи з боку військового аеродрому "Бельбек". Також є інформація про роботу ППО в районі селища Чорноморське. 

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Крім того, Telegram-канали публікують фото димової завіси в Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані.

 

Також Telegram-канали оприлюднили відео ракет, що нібито пролетіли на південь. 

"Влада" оголосила про перекриття Кримського мосту.

ВІДЕО ДНЯ

Призначений окупантами "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв пізніше повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА. 

За його словами, постраждалих немає, сталося "невелике загоряння трави" у Верхньосадовому.

Водночас Telegram-канали повідомляють про приліт по російській військовій частині в районі села Верхньосадове.

У Качі, як стверджує Развозжаєв, безпілотник упав на території виноградників, і там теж "горить трава". Усі оперативні служби виїхали на місце. 

Димову завісу у районі акваторії Севастопольської бухти він пояснив лише "використанням табельних засобів аерозольного маскування".

 
Верхньосадове, скрін з гугл мапи

Теми: КримСевастопольбезпілотникиокупація
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