ЗМІ пишуть про удар по військовій частині в Криму, окупанти заявили про збиття дронів

Приліт по військовій частині у Верхньосадовому, скрін з відео в telegram-каналу Крымский ветер

ЗМІ повідомляють про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому "Бельбек". Окупанти стверджують, що збили безпілотники, які атакували Крим.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на анонімні Telegram-канали, призначений окупантами "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв

Деталі: Як повідомляють Крим.Реалії, Telegram-канали пишуть про гучні звуки, схожі на роботу ППО, у Севастополі. Зокрема, повідомляється про вибухи з боку військового аеродрому "Бельбек". Також є інформація про роботу ППО в районі селища Чорноморське.

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Крім того, Telegram-канали публікують фото димової завіси в Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані.

Також Telegram-канали оприлюднили відео ракет, що нібито пролетіли на південь.

"Влада" оголосила про перекриття Кримського мосту.

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Призначений окупантами "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв пізніше повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА.

За його словами, постраждалих немає, сталося "невелике загоряння трави" у Верхньосадовому.

Водночас Telegram-канали повідомляють про приліт по російській військовій частині в районі села Верхньосадове.

Telegram-канали повідомляють про приліт по російській військовій частині в районі села Верхньосадове під Севастополем pic.twitter.com/urRasHsZHT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

У Качі, як стверджує Развозжаєв, безпілотник упав на території виноградників, і там теж "горить трава". Усі оперативні служби виїхали на місце.

Димову завісу у районі акваторії Севастопольської бухти він пояснив лише "використанням табельних засобів аерозольного маскування".