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СМИ пишут об ударе по воинской части в Крыму, оккупанты заявили о сбитии дронов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 20 сентября 2023, 13:12
СМИ пишут об ударе по воинской части в Крыму, оккупанты заявили о сбитии дронов
Прилет по воинской части в Верхнесадовом, скрин с видео в telegram-канала Крымский ветер

СМИ сообщают о прилете по воинской части под Севастополем и взрывах в районе аэродрома "Бельбек". Оккупанты утверждают, что сбили беспилотники, которые атаковали Крым.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, назначенный оккупантами "глава" Севастополя Михаил Развозжаев

Детали: Как сообщают Крым.Реалии, Telegram-каналы пишут о громких звуках, похожих на работу ПВО, в Севастополе. В частности, сообщается о взрывах в стороне военного аэродрома "Бельбек". Также есть информация работу ПВО в районе поселка Черноморское. 

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Кроме того, Telegram-каналы публикуют фото дымовой завесы в Южной бухте Севастополя, а также в Инкермане.

 

"Власти" объявили о перекрытии Крымского моста.

Назначенный оккупантами "глава" Севастополя Михаил Развозжаев позже сообщил, что в результате работы ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. В то же время Telegram-каналы сообщают о прилете по российской воинской части в районе села Верхнесадовое.

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По его словам, пострадавших нет, произошло "небольшое возгорание травы" в Верхнесадовом. В Каче, как утверждает Развозжаев, беспилотник упал на территории виноградников, и там тоже "горит трава". Все оперативные службы выехали на место. 

Дымовую завесу в районе акватории Севастопольской бухты он объяснил лишь "использованием табельных средств аэрозольной маскировки".

 
Верхнесадовое, скрин с гугл карты

Темы: КрымСевастопольбеспилотникиоккупация
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