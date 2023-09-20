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Нова послиня Євросоюзу розпочала роботу в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 13:32
Нова послиня Євросоюзу розпочала роботу в Україні
фото з соцмережі X

Новопризначена послиня Євросоюзу у Києві Катаріна Матернова 20 вересня вручила копії вірчих грамот у Міністерстві зовнішніх справ України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на  представництво ЄС в Україні у Twitter

Дослівно: "Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу".

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Деталі: Як зазначили у місії, Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.

Що передувало: Матернова розповіла у понеділок, що прибула до Києва після більш ніж 24 годин транзиту з Брюсселя через Варшаву.

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

ВІДЕО ДНЯ

Торік Матернова розповідала "ЄвроПравді", що думає про Україну під час війни.

Читайте також: Юристка із США зі зв’язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні.

Теми: ЄСМЗС
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