Нова послиня Євросоюзу розпочала роботу в Україні
Новопризначена послиня Євросоюзу у Києві Катаріна Матернова 20 вересня вручила копії вірчих грамот у Міністерстві зовнішніх справ України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на представництво ЄС в Україні у Twitter
Дослівно: "Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу".
Деталі: Як зазначили у місії, Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.
Що передувало: Матернова розповіла у понеділок, що прибула до Києва після більш ніж 24 годин транзиту з Брюсселя через Варшаву.
За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.
Торік Матернова розповідала "ЄвроПравді", що думає про Україну під час війни.
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