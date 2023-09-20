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Новый посол Евросоюза начала работу в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 13:32
Новый посол Евросоюза начала работу в Украине
фото из соцсети X

Новоназначенный посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова 20 сентября вручила копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представительство ЕС в Украине в Twitter

Дословно: "Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу".

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Детали: Как отметили в миссии, Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.

Что предшествовало: Матернова рассказала в понедельник, что прибыла в Киев после более чем 24 часов транзита из Брюсселя через Варшаву.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

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Напомним, в прошлом году Матернова рассказывала "ЕвроПравде", что думает об Украине во время войны.

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Темы: ЕСМИД
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