У Черкаській області чоловік "вибивав" із родин загиблих воїнів частку компенсацій
Житель Черкаської області вимагав від знайомої, яка отримувала компенсацію від держави у зв’язку із втратою на війні сина, 20 тисяч доларів США, погрожуючи фізичною розправою жінці та її близьким.
Джерело: Черкаська обласна прокуратура, Служба безпеки України
Деталі: За даними прокуратури, 38-річний житель одного з сіл Уманського району, дізнавшись, що його знайома почала отримувати компенсацію від держави у зв’язку із втратою на війні сина, який служив у Збройних Силах України, почав вимагати у неї 20 тисяч доларів США, погрожуючи фізичною розправою жінці та її близьким.
За даними СБУ, зловмисник вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Вони мали отримати одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.
Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством. Рекетир погрожував насильством та фізичною розправою не лише жінкам, а й їхнім дітям, якщо вони не віддадуть йому частину компенсації.
Працівники СБУ затримали чоловіка в Черкасах після отримання частини коштів у сумі 200 тисяч гривень. Цю суму було виявлено та вилучено під час обшуків за місцем його проживання.
За даними СБУ, фігурант телефонував постраждалим сім’ям з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток".
Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.
Фігурану повідомлено про підозру за ч. 4 статті 189 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Придніпровський районний суд Черкас обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.