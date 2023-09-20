У Черкаській області чоловік "вибивав" із родин загиблих воїнів частку компенсацій

Житель Черкаської області вимагав від знайомої, яка отримувала компенсацію від держави у зв’язку із втратою на війні сина, 20 тисяч доларів США, погрожуючи фізичною розправою жінці та її близьким.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура, Служба безпеки України

Деталі: За даними прокуратури, 38-річний житель одного з сіл Уманського району, дізнавшись, що його знайома почала отримувати компенсацію від держави у зв’язку із втратою на війні сина, який служив у Збройних Силах України, почав вимагати у неї 20 тисяч доларів США, погрожуючи фізичною розправою жінці та її близьким.

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За даними СБУ, зловмисник вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Вони мали отримати одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством. Рекетир погрожував насильством та фізичною розправою не лише жінкам, а й їхнім дітям, якщо вони не віддадуть йому частину компенсації.

Працівники СБУ затримали чоловіка в Черкасах після отримання частини коштів у сумі 200 тисяч гривень. Цю суму було виявлено та вилучено під час обшуків за місцем його проживання.

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У Черкаській області чоловік анонімно вимагав у родичів загиблого воїна частку компенсацій Фото прокуратури

За даними СБУ, фігурант телефонував постраждалим сім’ям з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток".

Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

Житель Уманщини вибивав із родичів загиблого воїна гроші СБУ

Зловмисник ще й тримав вдома гранати СБУ

Фігурану повідомлено про підозру за ч. 4 статті 189 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

У Черкаській області чоловік анонімно вимагав у знайомих частину компенсації за загиблого воїна СБУ

Придніпровський районний суд Черкас обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.