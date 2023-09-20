В Черкасской области мужчина "выбивал" из семей погибших воинов долю компенсаций
Житель Черкасской области требовал от знакомой, которая получала компенсацию от государства в связи с потерей на войне сына, 20 тысяч долларов США, угрожая физической расправой женщине и ее близким.
Источник: Черкасская областная прокуратура, Служба безопасности Украины
Детали: По данным прокуратуры, 38-летний житель одного из сел Уманского района, узнав, что его знакомая начала получать компенсацию от государства в связи с потерей на войне сына, который служил в Вооруженных Силах Украины, начал требовать у нее 20 тысяч долларов США, угрожая физической расправой женщине и ее близким.
По данным СБУ, злоумышленник требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком. Они должны были получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен.
Чтобы "выбить" сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством. Рэкетир угрожал насилием и физической расправой не только женщинам, но и их детям, если они не отдадут ему часть компенсации.
Работники СБУ задержали мужчину в Черкассах после получения части средств в сумме 200 тысяч гривен. Эта сумма была обнаружена и изъята во время обысков по месту его жительства.
По данным СБУ, фигурант звонил пострадавшим семьям с анонимных номеров и требовал "свой процент".
Во время обысков по месту его жительства обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 статьи 189 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Приднепровский районный суд Черкасс избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.