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В Черкасской области мужчина "выбивал" из семей погибших воинов долю компенсаций

Елена РощинаСреда, 20 сентября 2023, 13:55
В Черкасской области мужчина выбивал из семей погибших воинов долю компенсаций
"Рэкетир" из Черкасской области, фото СБУ

Житель Черкасской области требовал от знакомой, которая получала компенсацию от государства в связи с потерей на войне сына, 20 тысяч долларов США, угрожая физической расправой женщине и ее близким.

Источник: Черкасская областная прокуратура, Служба безопасности Украины

Детали: По данным прокуратуры, 38-летний житель одного из сел Уманского района, узнав, что его знакомая начала получать компенсацию от государства в связи с потерей на войне сына, который служил в Вооруженных Силах Украины, начал требовать у нее 20 тысяч долларов США, угрожая физической расправой женщине и ее близким.

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По данным СБУ, злоумышленник требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком. Они должны были получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен.

Чтобы "выбить" сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством. Рэкетир угрожал насилием и физической расправой не только женщинам, но и их детям, если они не отдадут ему часть компенсации.

Работники СБУ задержали мужчину в Черкассах после получения части средств в сумме 200 тысяч гривен. Эта сумма была обнаружена и изъята во время обысков по месту его жительства.

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В Черкасской области мужчина анонимно требовал у родственников погибшего воина долю компенсаций
В Черкасской области мужчина анонимно требовал у родственников погибшего воина долю компенсаций
Фото прокуратуры

По данным СБУ, фигурант звонил пострадавшим семьям с анонимных номеров и требовал "свой процент".

Во время обысков по месту его жительства обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.

Житель Уманщины выбивал из родственников погибшего воина деньги
Житель Уманщины выбивал из родственников погибшего воина деньги
СБУ
Злоумышленник еще и держал дома гранаты
Злоумышленник еще и держал дома гранаты
СБУ

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 статьи 189 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Черкасской области мужчина анонимно требовал у знакомых часть компенсации за погибшего воина
В Черкасской области мужчина анонимно требовал у знакомых часть компенсации за погибшего воина
СБУ

Приднепровский районный суд Черкасс избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Темы: Черкасская областькриминалСБУ
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