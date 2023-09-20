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В Молдові допустили вступ до ЄС без території "Придністров’я"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 17:34

Молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.

Джерело: "Європейська правда", коментар Міністерства закордонних справ Молдови виданню NewsMaker

Деталі: Молдовське МЗС підкреслило, що лівобережжя Дністра є складовою частиною Молдови, й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити в ЄС як реінтегрована країна.

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"Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, з подальшим вирішенням конфлікту", – додали у відомстві.

У червні Боррель заявив, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Молдови до ЄС, йдеться в заяві.

"Отже, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева – разом із міжнародними партнерами – продовжить шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", – підсумувало МЗС.

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У червні минулого року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що у жовтні Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.

Теми: МолдоваПридністров'я
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