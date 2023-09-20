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В Молдове допустили вступление в ЕС без территории "Приднестровья"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 17:34

Молдавские власти рассматривают вариант вступления страны в Европейский Союз без территории левобережья Днестра, которую сейчас не контролирует, после чего продолжат искать пути урегулирования приднестровского конфликта.

Источник: "Европейская правда", комментарий Министерства иностранных дел Молдовы изданию NewsMaker

Детали: Молдавский МИД подчеркнул, что левобережье Днестра является составной частью Молдовы, и в Кишиневе стремятся к мирному урегулированию приднестровского конфликта, чтобы вступить в ЕС как реинтегрированная страна.

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"Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законной и легитимной власти Кишинева, о чем ранее сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, с последующим решением конфликта", – добавили в ведомстве.

В июне Боррель заявил, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС, говорится в заявлении.

"Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева – вместе с международными партнерами – продолжат искать пути решения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", – подытожил МИД.

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В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно скорее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к Евросоюзу.

Темы: МолдоваПриднестровье
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