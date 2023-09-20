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Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 20:05
Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Карабаху
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. ФОТО PRESIDENT.AZ

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у зверненні в середу оголосив, що після "антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху Азербайджан відновив свій суверенітет.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ

Деталі: За словами Алієва, "антитерористичні заходи" Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів".

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"Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка", – додав Алієв.

Президент Азербайджану також оголосив про початок процесу роззброєння армії так званого Нагірного Карабаху відповідно до досягнутих домовленостей раніше в середу.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху. 

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Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією. Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".

Детально про те, чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки, читайте у статті "ЄвроПравди".

Теми: АзербайджанВірменіяАлієв
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