Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении в среду объявил, что после "антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ

Детали: По словам Алиева, "антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны "за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов".

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"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", – добавил Алиев.

Президент Азербайджана также объявил о начале процесса разоружения армии так называемого Нагорного Карабаха в соответствии с достигнутыми договоренностями ранее в среду.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

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Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией. Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".

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