Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 20:05
Алиев заявил, что Азербайджан восстановил суверенитет после операции в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам АлиевФОТО PRESIDENT.AZ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении в среду объявил, что после "антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ

Детали: По словам Алиева, "антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны "за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов".

Реклама:

"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", – добавил Алиев.

Президент Азербайджана также объявил о начале процесса разоружения армии так называемого Нагорного Карабаха в соответствии с достигнутыми договоренностями ранее в среду.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

ВИДЕО ДНЯ

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией. Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".

Подробно о том, почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия, читайте в статье "ЕвроПравды".

Темы: АзербайджанАрменияАлиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Азербайджан
ЕС предостерег Азербайджан от изгнания местного населения из Карабаха
Азербайджан говорит, что прекращает "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
СМИ: Блинкен присоединится к урегулированию между Арменией и Азербайджаном
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: