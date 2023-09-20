Президент Євроради закликав Алієва гідно поводитися з вірменами у Карабаху

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо Карабаху закликав його гарантувати безпеку і гідне ставлення для вірмен у регіоні.

Джерело: Шарль Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Мішель повідомив, що вранці 20 серпня телефонував Алієву і закликав його забезпечити повне припинення вогню і безпечне та гідне ставлення до вірмен у Нагірному Карабаху.

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Called on @presidentaz Aliyev in a phone call this morning to ensure full ceasefire & safe, dignified treatment by Azerbaijan of Karabakh Armenians.



Their rights and security need to be credibly guaranteed. Access needed for immediate humanitarian assistance. — Charles Michel (@CharlesMichel) September 20, 2023

"Потрібно надійно гарантувати їхні права та безпеку. Також необхідно забезпечити негайний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив президент Євроради.

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