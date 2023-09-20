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Президент Євроради закликав Алієва гідно поводитися з вірменами у Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 20:50
Президент Євроради закликав Алієва гідно поводитися з вірменами у Карабаху
Шарль Мішель, фото: Getty Images

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо Карабаху закликав його гарантувати безпеку і гідне ставлення для вірмен у регіоні.

Джерело: Шарль Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Мішель повідомив, що вранці 20 серпня телефонував Алієву і закликав його забезпечити повне припинення вогню і безпечне та гідне ставлення до вірмен у Нагірному Карабаху.

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"Потрібно надійно гарантувати їхні права та безпеку. Також необхідно забезпечити негайний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив президент Євроради. 

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Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки

Теми: ВірменіяАзербайджанЄС
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