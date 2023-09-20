Президент Євроради закликав Алієва гідно поводитися з вірменами у Карабаху
Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо Карабаху закликав його гарантувати безпеку і гідне ставлення для вірмен у регіоні.
Джерело: Шарль Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: Мішель повідомив, що вранці 20 серпня телефонував Алієву і закликав його забезпечити повне припинення вогню і безпечне та гідне ставлення до вірмен у Нагірному Карабаху.
Called on @presidentaz Aliyev in a phone call this morning to ensure full ceasefire & safe, dignified treatment by Azerbaijan of Karabakh Armenians.— Charles Michel (@CharlesMichel) September 20, 2023
Their rights and security need to be credibly guaranteed. Access needed for immediate humanitarian assistance.
"Потрібно надійно гарантувати їхні права та безпеку. Також необхідно забезпечити негайний доступ для гуманітарної допомоги", – заявив президент Євроради.
Що було раніше:
- Перед цим зовнішньополітичний речник Єврокомісії застеріг Азербайджан від вигнання місцевого населення з Карабаху.
- 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки