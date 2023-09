Президент Евросовета призвал Алиева достойно обращаться с армянами в Карабахе

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Карабаху призвал его гарантировать безопасность и достойное отношение для армян в регионе.

Источник: Шарль Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Мишель сообщил, что утром 20 августа звонил Алиеву и призвал его обеспечить полное прекращение огня и безопасное и достойное отношение к армянам в Нагорном Карабахе.

Called on @presidentaz Aliyev in a phone call this morning to ensure full ceasefire & safe, dignified treatment by Azerbaijan of Karabakh Armenians.



Their rights and security need to be credibly guaranteed. Access needed for immediate humanitarian assistance.