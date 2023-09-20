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Президент Евросовета призвал Алиева достойно обращаться с армянами в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 20:50
Президент Евросовета призвал Алиева достойно обращаться с армянами в Карабахе
Шарль Мишель, фото: Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Карабаху призвал его гарантировать безопасность и достойное отношение для армян в регионе.

Источник: Шарль Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Мишель сообщил, что утром 20 августа звонил Алиеву и призвал его обеспечить полное прекращение огня и безопасное и достойное отношение к армянам в Нагорном Карабахе.

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"Нужно надежно гарантировать их права и безопасность. Также необходимо обеспечить немедленный доступ для гуманитарной помощи", – заявил президент Евросовета.

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Что предшествовало:

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия

Темы: АрменияАзербайджанЕС
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