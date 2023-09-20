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Путін обговорив з Пашиняном ситуацію в Нагірному Карабаху

"Українська правда", "Європейська правда"Середа, 20 вересня 2023, 22:54
Путін обговорив з Пашиняном ситуацію в Нагірному Карабаху
Пашинян і Путін. Фото РБК

Російський президент Владімір Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через добу після того, як Азербайджан почав – і вже завершив – "антитерористичні заходи" в невизнаному Нагірному Карабаху.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужби вірменського уряду й Кремля 

Уряд Вірменії в короткому повідомленні зазначив, що Путін і Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху й "питання двостороннього порядку денного".

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У Кремлі ж стверджують, що розмову ініціювала вірменська сторона, й президент Росії привітав "досягнуту за активної участі російських миротворців" домовленість Баку й невизнаного Нагірного Карабаху про припинення вогню.

Зазначимо, що розмова Путіна й Пашиняна відбулась через добу після ескалації в Карабаху й після фактичного завершення операції Азербайджану.

Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

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Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Як відомо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

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