Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін обговорив з Пашиняном ситуацію в Нагірному Карабаху

"Українська правда", "Європейська правда"Середа, 20 вересня 2023, 22:54
Путін обговорив з Пашиняном ситуацію в Нагірному Карабаху
Пашинян і Путін. Фото РБК

Російський президент Владімір Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через добу після того, як Азербайджан почав – і вже завершив – "антитерористичні заходи" в невизнаному Нагірному Карабаху.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужби вірменського уряду й Кремля 

Уряд Вірменії в короткому повідомленні зазначив, що Путін і Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху й "питання двостороннього порядку денного".

Реклама:

У Кремлі ж стверджують, що розмову ініціювала вірменська сторона, й президент Росії привітав "досягнуту за активної участі російських миротворців" домовленість Баку й невизнаного Нагірного Карабаху про припинення вогню.

Зазначимо, що розмова Путіна й Пашиняна відбулась через добу після ескалації в Карабаху й після фактичного завершення операції Азербайджану.

Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Як відомо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призив в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: