Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном через сутки после того, как Азербайджан начал – и уже завершил – "антитеррористические мероприятия" в непризнанном Нагорном Карабахе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службы армянского правительства и Кремля
Детали: Правительство Армении в коротком сообщении отметило, что Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и "вопросы двусторонней повестки дня".
В Кремле же утверждают, что разговор инициировала армянская сторона, и президент России приветствовал "достигнутую при активном участии российских миротворцев" договоренность Баку и непризнанного Нагорного Карабаха о прекращении огня.
Отметим, что разговор Путина и Пашиняна состоялся через сутки после эскалации в Карабахе и после фактического завершения операции Азербайджана.
Как известно, в полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
Впоследствии в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.
Как известно, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.
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