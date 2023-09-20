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Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії – Моравецький

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 23:08
Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії – Моравецький
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото Getty Images

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у середу пояснив, що Варшава зараз не передає Києву свою військову допомогу, тому що зосереджена на переозброєнні власної армії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Моравецького в етері телеканалу Polsat

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи буде Польща надалі підтримувати Україну у військовому плані, голова польського уряду сказав, що наразі Варшава не надає Києву жодного озброєння, оскільки зараз "ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням".

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"Якщо ви не хочете захищатися, ви повинні мати чим захищатися. Це наш принцип, тому ми збільшили закупівлі (зброї. – Ред.)", – додав він.

Моравецький також згадав про свої нещодавні візити на збройові заводи, де виготовляється польська техніка – самохідні артилерійські установки Krab та бронетранспортери Rosomaka.

"Тут ми зосереджуємося головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших армій в Європі. І це за дуже короткий час", – пояснив прем’єр Польщі.

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Він водночас додав, що рішення Польщі поки не давати Україні своєї зброї не поставить під загрозу безпеку України: "Наш хаб у Жешуві, в консультаціях зі США й НАТО, все ще грає ту роль, яку він грав, і буде її відігравати". 

За даними польської сторони, Варшава надала Києву військової допомоги на суму понад три мільярди євро з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сюди входять боєприпаси, броньована техніка й важка техніка, а також радянські винищувачі, які Польща вирішила передати однією з перших.

Заяви Моравецького пролунали на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаних із односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь

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