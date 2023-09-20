Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии – Моравецкий

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду объяснил, что Варшава сейчас не передает Киеву свою военную помощь, так как сосредоточена на перевооружении собственной армии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Моравецкого в эфире телеканала Polsat

Детали: Отвечая на вопрос, будет ли Польша в дальнейшем поддерживать Украину в военном плане, глава польского правительства сказал, что сейчас Варшава не предоставляет Киеву никакого вооружения, поскольку сейчас "мы вооружаемся сами, самым современным вооружением".

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"Если вы не хотите защищаться, вы должны иметь чем защищаться. Это наш принцип, поэтому мы увеличили закупки (оружия. – Ред.)", – добавил он.

Моравецкий также вспомнил о своих недавних визитах на оружейные заводы, где изготавливается польская техника – самоходные артиллерийские установки Krab и бронетранспортеры Rosomaka.

"Здесь мы сосредотачиваемся главным образом на модернизации и быстром вооружении польской армии, чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе. И это за очень короткое время", – пояснил премьер Польши.

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Он в то же время добавил, что решение Польши пока не давать Украине своего оружия не поставит под угрозу безопасность Украины: "Наш хаб в Жешуве, в консультациях с США и НАТО, все еще играет ту роль, которую он играл, и будет ее играть".

По данным польской стороны, Варшава предоставила Киеву военной помощи на сумму более трех миллиардов евро с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сюда входят боеприпасы, бронированная техника и тяжелая техника, а также советские истребители, которые Польша решила передать одной из первых.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанных с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.