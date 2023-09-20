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Румунія з Україною працюватиме над планом обмеження імпорту українського зерна

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 23:48
Румунія з Україною працюватиме над планом обмеження імпорту українського зерна
Прапор Румунії. Фото Getty Images

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу в середу оголосив, що Бухарест спільно з Києвом протягом місяця працюватимуть над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Румунський посадовець заявив, що протягом 30 днів, через які має набути чинності система контролю експорту в Україні, Румунія створить "чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів та переробників".

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"Я впевнений, що цей механізм, запропонований Європейською комісією, прийнятий Україною та узгоджений нами в інтересах фермерів, буде повністю функціонувати", – додав Барбу.

Голова Мінсільгоспу Румунії також заявив, що Бухарест видаватиме ліцензії на імпорт лише румунським фермерам і переробникам, які потребують поповнення запасів, а не посередникам, і що весь імпорт буде перевірятися на безпеку харчових продуктів.

Румунія є однією з п'яти східноєвропейських країн ЄС разом із Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, які зазнали різкого зростання імпорту українського зерна після вторгнення Росії в Україну.

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Це спотворило місцеві ринки і викликало протести фермерів, що призвело до того, що ЄС схвалив обмеження на імпорт українського зерна до 15 вересня, при цьому дозволивши транзит зерна в інші країни.

Після цього замість обмеження на імпорт у ЄС Україна запропонувала Європейській комісії та п’ятьом країнам план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

Теми: Румуніязерно
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