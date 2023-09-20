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Румыния с Украиной будет работать над планом ограничения импорта украинского зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 23:48
Румыния с Украиной будет работать над планом ограничения импорта украинского зерна
Флаг Румынии. Фото Getty Images

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу в среду объявил, что Бухарест совместно с Киевом в течение месяца будут работать над планом контроля за экспортом зерна, который поможет защитить румынских фермеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Румынский чиновник заявил, что в течение 30 дней, через которые должна вступить в силу система контроля экспорта в Украине, Румыния создаст "четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков".

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"Я уверен, что этот механизм, предложенный Европейской комиссией, принятый Украиной и согласованный нами в интересах фермеров, будет полностью функционировать", – добавил Барбу.

Глава Минсельхоза Румынии также заявил, что Бухарест будет выдавать лицензии на импорт только румынским фермерам и переработчикам, которые нуждаются в пополнении запасов, а не посредникам, и что весь импорт будет проверяться на безопасность пищевых продуктов.

Румыния является одной из пяти восточноевропейских стран ЕС вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, которые подверглись резкому росту импорта украинского зерна после вторжения России в Украину.

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Это исказило местные рынки и вызвало протесты фермеров, что привело к тому, что ЕС одобрил ограничения на импорт украинского зерна до 15 сентября, при этом разрешив транзит зерна в другие страны.

После этого вместо ограничения на импорт в ЕС Украина предложила Европейской комиссии и пяти странам план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Темы: Румыниязерно
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