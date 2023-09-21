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Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії: говорили про українську агропродукцію в ЄС 

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 00:38
Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії: говорили про українську агропродукцію в ЄС 

На полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів багатосторонню зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віцепрем’єр-міністром Болгарії Марією Габріель.

Джерело: Офіс президента 

Дослівно: "Переговори в такому форматі були насамперед присвячені питанню збереження принципу єдиного ринку та вільному доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу".

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Деталі: За словами Зеленського, створений механізм для постійного діалогу: "Спільна координаційна платформа з питань експорту й транзиту української аграрної продукції. Ця платформа має й надалі працювати та сприяти розв’язанню всіх проблемних питань у сфері агропродукції".

Зеленський вважає, що щодо України, як майбутнього члена Євросоюзу, не має бути односторонніх обмежень. Також потрібно захистити конкурентні переваги кожного члена ЄС в умовах вільної торгівлі.

Спільно з президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром Болгарії сторони обмінялися думками щодо пошуку ефективних рішень у сфері логістики, зокрема збільшення пропускної здатності портів, серед іншого чорноморського порту м.Констанца, та річкового транспорту на Дунаї.

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Також говорили про нарощування обсягів транзиту української продукції територією Румунії й Болгарії.

Зеленський подякував президенту та уряду Румунії за внесок у зміцнення єдності ЄС, дотримання принципів єдиного ринку та вільної конкуренції.

Пряма мова Зеленського: "Саме територією Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить "Шляхами солідарності" ЄС. Наші спільні зусилля дадуть змогу зменшити навантаження на інфраструктуру українських портів Ізмаїл і Рені, а також пришвидшать перевалювання вантажів. Українська частина Дунаю також має бути внесена до транс’європейської транспортної мережі TEN-T".

Учасники зустрічі також обговорили альтернативні транспортні маршрути територією Румунії та Болгарії, що дасть змогу наростити обсяги транзиту та зменшити навантаження на внутрішні ринки цих країн.

Теми: зерноЄСУкраїна
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