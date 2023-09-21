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Зеленский встретился с главой Еврокомиссии: говорили об украинской агропродукции в ЕС

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 00:38
Зеленский встретился с главой Еврокомиссии: говорили об украинской агропродукции в ЕС

На полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел многостороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром Болгарии Марией Габриэль.

Источник: Офис президента

Дословно: "Переговоры в таком формате были прежде всего посвящены вопросу сохранения принципа единого рынка и свободному доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза".

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Детали: По словам Зеленского, создан механизм для постоянного диалога: "Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции. Эта платформа должна и в дальнейшем работать и способствовать решению всех проблемных вопросов в сфере агропродукции".

Зеленский считает, что в отношении Украины, как будущего члена Евросоюза, не должно быть односторонних ограничений. Также нужно защитить конкурентные преимущества каждого члена ЕС в условиях свободной торговли.

Совместно с президентом Румынии и вице-премьер-министром Болгарии стороны обменялись мнениями по поиску эффективных решений в сфере логистики, в частности увеличение пропускной способности портов, в том числе черноморского порта Констанца, и речного транспорта на Дунае.

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Также говорили о наращивании объемов транзита украинской продукции по территории Румынии и Болгарии.

Зеленский поблагодарил президента и правительство Румынии за вклад в укрепление единства ЕС, соблюдение принципов единого рынка и свободной конкуренции.

Прямая речь Зеленского: "Именно по территории Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, которое проходит "Путями солидарности" ЕС. Наши совместные усилия позволят уменьшить нагрузку на инфраструктуру украинских портов Измаил и Рени, а также ускорят перевалку грузов. Украинская часть Дуная также должна быть внесена в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T".

Участники встречи также обсудили альтернативные транспортные маршруты по территории Румынии и Болгарии, что позволит нарастить объемы транзита и уменьшить нагрузку на внутренние рынки этих стран.

Темы: зерноЕСУкраина
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