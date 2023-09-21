Сеул "не стоятиме осторонь", якщо Пхеньян отримає допомогу від Москви

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у своєму зверненні до ГА ООН заявив, що його країна разом зі своїми союзниками "не стоятиме осторонь", якщо Північна Корея отримає російську допомогу для посилення свого потенціалу в галузі зброї масового знищення.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Хоча військова міць різних країн може відрізнятися, об'єднавшись у непохитній солідарності і неухильно дотримуючись наших принципів, ми зможемо стримати будь-яку незаконну провокацію...

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Якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для посилення свого потенціалу в галузі створення зброї масового знищення в обмін на підтримку Росії звичайними озброєннями, ця угода стане прямою провокацією, що загрожує миру та безпеці не лише України, але й Республіки Корея".

Деталі: Юн також закликав до реформи Ради Безпеки ООН, заявивши, що вона "отримала б широку підтримку", якби Росія постачала Північній Кореї інформацію в обмін на зброю.

За його словами, парадоксально, що "постійний член Радбезу ООН, на якого покладено обов'язок стояти на сторожі миру в усьому світі, веде війну, вторгаючись на територію іншої суверенної держави, і отримує зброю і боєприпаси від режиму, який грубо порушує резолюції Ради Безпеки ООН".

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