Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сеул "не стоятиме осторонь", якщо Пхеньян отримає допомогу від Москви

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 03:17
Сеул не стоятиме осторонь, якщо Пхеньян отримає допомогу від Москви
ЮН СУК ЙОЛЬ, ФОТО: GETTYIMAGES

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у своєму зверненні до ГА ООН заявив, що його країна разом зі своїми союзниками "не стоятиме осторонь", якщо Північна Корея отримає російську допомогу для посилення свого потенціалу в галузі зброї масового знищення.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Хоча військова міць різних країн може відрізнятися, об'єднавшись у непохитній солідарності і неухильно дотримуючись наших принципів, ми зможемо стримати будь-яку незаконну провокацію...

Реклама:

Якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для посилення свого потенціалу в галузі створення зброї масового знищення в обмін на підтримку Росії звичайними озброєннями, ця угода стане прямою провокацією, що загрожує миру та безпеці не лише України, але й Республіки Корея".

Деталі: Юн також закликав до реформи Ради Безпеки ООН, заявивши, що вона "отримала б широку підтримку", якби Росія постачала Північній Кореї інформацію в обмін на зброю.

За його словами, парадоксально, що "постійний член Радбезу ООН, на якого покладено обов'язок стояти на сторожі миру в усьому світі, веде війну, вторгаючись на територію іншої суверенної держави, і отримує зброю і боєприпаси від режиму, який грубо порушує резолюції Ради Безпеки ООН".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Теми: КНДРПівденна КореяРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
КНДР
США не вірять Росії і КНДР, що ті не уклали угоду про постачання зброї
Кім Чен Ин поїхав із Росії з бронежилетом і дронами
Топ-генерал США сумнівається, що снаряди КНДР сильно допоможуть РФ у війні проти України
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: