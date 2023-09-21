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Сеул "не будет стоять в стороне", если Пхеньян получит помощь от Москвы

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 03:17
Сеул не будет стоять в стороне, если Пхеньян получит помощь от Москвы
ЮН СУК ЙОЛЬ, ФОТО: GETTYIMAGES

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в своем обращении к ГА ООН заявил, что его страна вместе со своими союзниками "не будет стоять в стороне", если Северная Корея получит российскую помощь для усиления своего потенциала в области оружия массового уничтожения.

Источник: CNN

Прямая речь: "Хотя военная мощь разных стран может отличаться, объединившись в непоколебимой солидарности и неуклонно следуя нашим принципам, мы сможем сдержать любую незаконную провокацию...

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Если КНДР получит информацию и технологии, необходимые для усиления своего потенциала в области создания оружия массового уничтожения в обмен на поддержку России обычными вооружениями, это соглашение станет прямой провокацией, угрожающей миру и безопасности не только Украины, но и Республики Корея".

Детали: Юн также призвал к реформе Совета Безопасности ООН, заявив, что она "получила бы широкую поддержку", если бы Россия поставляла Северной Корее информацию в обмен на оружие.

По его словам, парадоксально, что "постоянный член Совбеза ООН, на которого возложена обязанность стоять на страже мира во всем мире, ведет войну, вторгаясь на территорию другого суверенного государства, и получает оружие и боеприпасы от режима, который грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН".

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Напомним: 

  • В Южной Корее заявили, что уже давно оружие, которое России передает Северная Корея, используется в ее войне с Украиной.
  • Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия с августа получает снаряды от Северной Кореи.
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.

Темы: КНДРЮжная КореяРосcияоружие
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