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"Вагнер" покидає позиції в Сирії, а Іран може цим скористатись – ISW

Альона Мазуренко Четвер, 21 вересня 2023, 04:23
Вагнер покидає позиції в Сирії, а Іран може цим скористатись – ISW
РОCІЙСЬКІ ВІЙСЬКА В СИРІЇ. ФОТО GETTY IMAGES

Російська ПВК "Вагнер" покидає свої позиції в Сирії, а Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном.

Джерело: ISW

Дослівно: "Вагнер залишає свої позиції в Сирії, щоб виконати ультиматум Міноборони Росії. Іран може взяти під свій контроль деякі з цих позицій, щоб убезпечити військові активи і розширити свої економічні операції.

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Президент Сирії Башар Асад поїде до Китаю на "сирійсько-китайський саміт" 21 вересня, найімовірніше, з метою налагодження двосторонніх економічних зв'язків".

Деталі: Повідомляється, що "Вагнер" залишає свої позиції в Сирії, а Іран може взяти під свій контроль деякі з цих позицій.

27 серпня Міноборони Росії наказало силам "Вагнера" в Сирії залишити країну або приєднатися до російських збройних сил до 20 вересня.

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Приблизно 1500 бойовиків "Вагнера" перебувають у Сирії, а понад 3000 сирійців працюють на "Вагнер".

Згідно з повідомленням від 20 вересня, режим розгорнув своє ополчення та підрозділи Збройних сил Сирії на нафтових родовищах і свердловинах в центральній сирійській пустелі.

Теми: ВагнерСиріяІран
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