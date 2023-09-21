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"Вагнер" покидает позиции в Сирии, а Иран может этим воспользоваться – ISW

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 04:23
Вагнер покидает позиции в Сирии, а Иран может этим воспользоваться – ISW
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В СИРИИ. ФОТО GETTY IMAGES

Российская ЧВК "Вагнер" покидает свои позиции в Сирии, а Иран может воспользоваться этим, чтобы расширить свой контроль над регионом.

Источник: ISW

Дословно: "Вагнер покидает свои позиции в Сирии, чтобы выполнить ультиматум Минобороны России. Иран может взять под свой контроль некоторые из этих позиций, чтобы обезопасить военные активы и расширить свои экономические операции.

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Президент Сирии Башар Асад поедет в Китай на "сирийско-китайский саммит" 21 сентября, скорее всего, с целью налаживания двусторонних экономических связей".

Детали: Сообщается, что "Вагнер" оставляет свои позиции в Сирии, а Иран может взять под свой контроль некоторые из этих позиций.

27 августа Минобороны России приказало силам "Вагнера" в Сирии покинуть страну или присоединиться к российским вооруженным силам до 20 сентября.

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Около 1500 боевиков "Вагнера" находятся в Сирии, а более 3000 сирийцев работают на "Вагнер".

Согласно сообщению от 20 сентября, режим развернул свое ополчение и подразделения Вооруженных сил Сирии на нефтяных месторождениях и скважинах в центральной сирийской пустыне.

Темы: ВагнерСирияИран
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