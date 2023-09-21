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У Білорусі пройдуть військові навчання – Україна посилює пильність

Четвер, 21 вересня 2023, 08:59
У Білорусі пройдуть військові навчання – Україна посилює пильність
Кордон із Білоруссю, скриншот відео з Телеграм Сергія Наєва

Із 22 до 26 вересня на полігонах Білорусі пройдуть військові навчання, через це Україна посилює пильність на кордоні та готує свої сили до адекватного реагування.

Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь, коментар командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва

Дослівно Міноборони Білорусі: "У Збройних Силах Білорусі пройде двостороннє комплексне навчання. Мета навчання – вдосконалення рівня готовності органів військового управління оперативних об'єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами і засобами в ході ведення бойових дій".

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Деталі: Маневри пройдуть у кілька етапів із 22 до 26 вересня на різних полігонах і ділянках місцевості, переважно на територіях Брестської, Гродненської та Мінської областей Білорусі.

Білоруське міноборони заявило, що під час розроблення задуму навчання враховували "сучасні підходи до застосування військ на основі досвіду сучасних збройних конфліктів".

Наєв зазначив, що оскільки на території Білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припаде на 22 та 26 вересня, будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи, Україна готується реагувати. 

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Пряма мова: "Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика.

Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. 

Це проста військова арифметика: наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу". 

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