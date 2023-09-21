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В Беларуси пройдут военные учения – Украина усиливает бдительность

Четверг, 21 сентября 2023, 08:59
В Беларуси пройдут военные учения – Украина усиливает бдительность
Граница с Беларусью, скриншот видео из Телеграмм Сергея Наева

С 22 по 26 сентября на полигонах Беларуси пройдут военные учения, поэтому Украина усиливает бдительность на границе и готовит свои силы к адекватному реагированию.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь, комментарий командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева

Дословно Минобороны Беларуси: "В Вооруженных Силах Беларуси пройдет двустороннее комплексное учение. Цель учения – совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий".

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Детали: Маневры пройдут в несколько этапов с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси.

Белорусское минобороны заявило, что при разработке замысла учения учитывались "современные подходы к применению войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов".

Наев отметил, что поскольку на территории Беларуси продолжаются военные учения, активная фаза которых придется на 22 и 26 сентября, будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения, Украина готовится реагировать. 

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Прямая речь: "Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика.

Мы управляем теми силами, которые есть в составе стабилизационных группировок. В случае роста угрозы Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будут переданы дополнительные силы. 

Это простая военная арифметика: наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу".

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