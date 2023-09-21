Бельгія вивчає, чи може передати Україні F-16

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

Джерело: "Європейська правда"; Де Кроо в ефірі бельгійської телерадіокомпанії VRT у середу, виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Деталі: "Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків", – заявив Де Кроо.

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За словами Де Кроо, зараз питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути", – сказав глава бельгійського уряду.

Він пояснив, що літаки не обов'язково могли б використовувати для виконання бойових завдань. "Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", – сказав де Кроо.

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Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль раніше заявив в інтерв'ю RTL, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16. Ймовірність того, що Бельгія може поставити Україні F-16, підтвердили джерела VRT News.

ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16. відповідне рішення ухвалили ще у 2018 році.

Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції"

Тоді ж повідомляли, що у 2024 році Міноборони Бельгії відправить до Данії два двомісні навчально-тренувальні літаки типу F-16B для підвищення кваліфікації. На данській авіабазі Скрюдструп проходитимуть навчання українські пілоти.