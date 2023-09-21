Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бельгия изучает, может ли передать Украине F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 10:30

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.

Источник: "Европейская правда"; Де Кроо в эфире бельгийской телерадиокомпании VRT в среду, выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Детали: "Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", - заявил Де Кроо.

Реклама:

По словам Де Кроо, сейчас вопрос заключается в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть", – сказал глава бельгийского правительства.

Он пояснил, что самолеты не обязательно могли бы использовать для выполнения боевых задач. "Может случиться так, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", – сказал де Кроо.

ВИДЕО ДНЯ

Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль ранее заявил в интервью RTL, что в следующем году Бельгия теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16. Вероятность того, что Бельгия может поставить Украине F-16, подтвердили источники VRT News.

ВВС Бельгии имеют 45 истребителей F-16. В течение следующих 5-6 лет все они достигнут конца своего срока эксплуатации. Со следующего года ВВС Бельгии начнут получать от 4 до 5 новых истребителей F-35 в год, которые постепенно заменят F-16. соответствующее решение приняли еще в 2018 году.

Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции"

Тогда же сообщалось, что в 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации. На датской авиабазе Скрюдструп будут проходить обучение украинские пилоты.

Темы: Бельгияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Бельгия
Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов
Суд в Бельгии отменил решение об отказе в убежище неженатым мужчинам
Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков "Leopard 1" для Украины – СМИ
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: