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Зернова криза: Єврокомісія координує заперечення трьох країн у СОТ щодо України – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 11:06
Зернова криза: Єврокомісія координує заперечення трьох країн у СОТ щодо України – ЗМІ
Фото: Getty Images

Єврокомісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину у рамках ініційованого Києвом процесу в Світовій організації торгівлі (СОТ) та працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до СОТ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Financial Times.

Дослівно: "Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до СОТ".

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Деталі: Три країни ввели односторонні заборони на імпорт деяких видів української продукції всупереч рішенню Єврокомісії не вводити обмеження після 15 вересня.

У письмовому запиті до Польщі, Угорщини та Словаччини в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Єврокомісія заявила, що відповідно до законодавства ЄС вона "діятиме в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів".

"Наступним негайним кроком буде надання відповіді Україні на ці запити про консультації від імені всіх трьох країн-членів", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

У середу ввечері в Єврокомісії тривали дискусії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Комісія заявила, що держави-члени "не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі", і що вона "оцінює юридично складну ситуацію".

"Ми взаємодіємо із зацікавленими (країнами-членами. – Ред.) і намагатимемося знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи", – заявила Єврокомісія, додавши, що може розпочати власне провадження про притягнення до відповідальності, щоб переконатися, що країни-члени дотримуються своїх зобов'язань за законодавством ЄС і своїх зобов'язань в рамках СОТ.

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Теми: ЄСзерноУкраїна
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