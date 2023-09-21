Зернова криза: Єврокомісія координує заперечення трьох країн у СОТ щодо України – ЗМІ
Єврокомісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину у рамках ініційованого Києвом процесу в Світовій організації торгівлі (СОТ) та працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до СОТ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Financial Times.
Дослівно: "Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до СОТ".
Деталі: Три країни ввели односторонні заборони на імпорт деяких видів української продукції всупереч рішенню Єврокомісії не вводити обмеження після 15 вересня.
У письмовому запиті до Польщі, Угорщини та Словаччини в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Єврокомісія заявила, що відповідно до законодавства ЄС вона "діятиме в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів".
"Наступним негайним кроком буде надання відповіді Україні на ці запити про консультації від імені всіх трьох країн-членів", – йдеться у повідомленні.
У середу ввечері в Єврокомісії тривали дискусії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.
Комісія заявила, що держави-члени "не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі", і що вона "оцінює юридично складну ситуацію".
"Ми взаємодіємо із зацікавленими (країнами-членами. – Ред.) і намагатимемося знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи", – заявила Єврокомісія, додавши, що може розпочати власне провадження про притягнення до відповідальності, щоб переконатися, що країни-члени дотримуються своїх зобов'язань за законодавством ЄС і своїх зобов'язань в рамках СОТ.
Що було раніше:
- На тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.
- Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.
Читайте також: Компроміс не на користь Києва: що стоїть за рішенням Єврокомісії щодо українського зерна.