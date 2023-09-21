Зерновой кризис: Еврокомиссия координирует возражения трех стран в ВТО в отношении Украины - СМИ

Еврокомиссия рассматривает вопрос о том, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию в рамках инициированного Киевом процесса во Всемирной торговой организации (ВТО) и работает над тем, чтобы "скоординировать" их юридические возражения против жалобы Киева в ВТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Financial Times.

Дословно: "Европейская комиссия сначала требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над тем, чтобы "скоординировать" их юридические возражения против жалобы Киева в ВТО".

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Детали: Три страны ввели односторонние запреты на импорт некоторых видов украинской продукции вопреки решению Еврокомиссии не вводить ограничения после 15 сентября.

В письменном запросе к Польше, Венгрии и Словакии в среду, с которым ознакомилось издание Financial Times, Еврокомиссия заявила, что в соответствии с законодательством ЕС она "будет действовать в рамках этих процедур ВТО, инициированных против стран-членов".

"Следующим немедленным шагом будет предоставление ответа Украине на эти запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов", – говорится в сообщении.

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В среду вечером в Еврокомиссии продолжались дискуссии относительно того, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Комиссия заявила, что государства-члены "не имеют права принимать односторонние меры в сфере торговли", и что она "оценивает юридически сложную ситуацию".

"Мы взаимодействуем с заинтересованными (странами-членами. – Ред.) и постараемся найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости в дальнейшем рассмотрении этого дела", – заявила Еврокомиссия, добавив, что может начать собственное производство о привлечении к ответственности, чтобы убедиться, что страны-члены придерживаются своих обязательств по законодательству ЕС и своих обязательств в рамках ВТО.

Что предшествовало:

На фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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