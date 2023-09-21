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Сенат США затвердив генерала Брауна на заміну Міллі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 11:26
Сенат США затвердив генерала Брауна на заміну Міллі
Чарльз Браун. фото з Вікіпедії

Американський Сенат більшістю голосів затвердив генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки

Деталі: Кандидатуру Брауна 20 вересня підтримали 83 зі 100 сенаторів. 

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Раніше законодавці не могли затвердити Брауна і ще кількох кандидатів на вищі пости у військовому керівництві країни у зв'язку з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.

Сенатори змогли розпочати голосування щодо призначення Брауна і ще двох кандидатів на вищі військові пости після того, як лідер демократичної більшості Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, яка дала змогу обійти блокування голосування з боку республіканця Томмі Тубервіля.

Тубервіль почав блокувати затвердження на керівні посади в Пентагоні в березні на знак протесту проти політики, що проводиться керівництвом Міністерства оборони. У березні 2022 року Пентагон почав надавати оплачувані відпустки і відшкодовувати витрати військовослужбовицям, які змушені подорожувати в інші штати, щоб зробити аборт.

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У Пентагоні заявляли, що блокування Тубервілем сотень кандидатів на керівні посади в Міністерстві оборони може мати далекосяжні наслідки.

Довідково: Браун – колишній військовий льотчик, чий досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді Вашингтону на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Китаєм.

Термін повноважень теперішнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі закінчується 1 жовтня, і заповнення цієї посади було головним пріоритетом для багатьох законодавців.

Браун стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цей пост Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.

Теми: США
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