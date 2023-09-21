Сенат США утвердил генерала Брауна на замену Милли

Американский Сенат большинством голосов утвердил генерала ВВС США Чарльза Брауна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Кандидатуру Брауна 20 сентября поддержали 83 из 100 сенаторов.

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Ранее законодатели не могли утвердить Брауна и еще нескольких кандидатов на высшие посты в военном руководстве страны в связи с оппозицией со стороны одного сенатора-республиканца.

Сенаторы смогли начать голосование по назначению Брауна и еще двух кандидатов на высшие военные посты после того, как лидер демократического большинства Чак Шумер применил специальную процедуру, которая позволила обойти блокирование голосования со стороны республиканца Томми Тубервиля.

Тубервиль начал блокировать утверждение на руководящие должности в Пентагоне в марте в знак протеста против политики, проводимой руководством Министерства обороны. В марте 2022 года Пентагон начал предоставлять оплачиваемые отпуска и возмещать расходы военнослужащим, которые вынуждены ехать в другие штаты, чтобы сделать аборт.

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В Пентагоне заявляли, что блокирование Тубервилем сотен кандидатов на руководящие должности в Министерстве обороны может иметь далеко идущие последствия.

Справка: Браун – бывший военный летчик, чей опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится Вашингтону на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

Срок полномочий нынешнего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли истекает 1 октября, и заполнение этой должности было главным приоритетом для многих законодателей.

Браун станет вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад.