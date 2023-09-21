Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенат США утвердил генерала Брауна на замену Милли

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 11:26
Сенат США утвердил генерала Брауна на замену Милли
Чарльз Браун. фото из Википедии

Американский Сенат большинством голосов утвердил генерала ВВС США Чарльза Брауна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Кандидатуру Брауна 20 сентября поддержали 83 из 100 сенаторов.

Реклама:

Ранее законодатели не могли утвердить Брауна и еще нескольких кандидатов на высшие посты в военном руководстве страны в связи с оппозицией со стороны одного сенатора-республиканца.

Сенаторы смогли начать голосование по назначению Брауна и еще двух кандидатов на высшие военные посты после того, как лидер демократического большинства Чак Шумер применил специальную процедуру, которая позволила обойти блокирование голосования со стороны республиканца Томми Тубервиля.

Тубервиль начал блокировать утверждение на руководящие должности в Пентагоне в марте в знак протеста против политики, проводимой руководством Министерства обороны. В марте 2022 года Пентагон начал предоставлять оплачиваемые отпуска и возмещать расходы военнослужащим, которые вынуждены ехать в другие штаты, чтобы сделать аборт.

ВИДЕО ДНЯ

В Пентагоне заявляли, что блокирование Тубервилем сотен кандидатов на руководящие должности в Министерстве обороны может иметь далеко идущие последствия.

Справка: Браун – бывший военный летчик, чей опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится Вашингтону на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

Срок полномочий нынешнего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли истекает 1 октября, и заполнение этой должности было главным приоритетом для многих законодателей.

Браун станет вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
США
Зеленский обсудил приоритеты со спецпредставителем США по восстановлению Украины
Военная помощь Украине без ATACMS: СМИ узнали, что войдет в новый пакет США
Байден объявит о "значительном" пакете помощи Украине – СМИ
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: