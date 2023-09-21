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Рада врахувала рекомендації "Венеційки" в законі про нацменшини

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 12:55

Верховна Рада у четвер, 21 вересня, прийняла закон "Про національні меншини", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Єврокомісії для надання кандидатського статусу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на депутатку від "Євросолідарності" Ірину Геращенко

Відповідний законопроєкт підтримали в цілому 318 народних депутатів.

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Пропоновані зміни передбачають державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (у тому числі електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот).

Також забезпечується можливість використання мов нацменшин у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку.

Документ уточнює критерії, на основі яких розроблятимуть методологію використання мов нацменшин у населених пунктах, де традиційно проживають особи, які до них належать, або в яких такі особи становлять значну частину населення.

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Законопроєкт також дає визначення таким поняттям, як "спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав національних меншин (спільнот)", "супровід (конферанс)".

Нагадаємо, у червні Венеційська комісія оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)". 

Більшість рекомендацій стосуються використання мови національних меншин, передбачених у статті 10. Серед іншого, Венеційська комісія закликає поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад "або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності".

Детальніше про цей висновок читайте у статті "ЄвроПравди": Венеційська комісія перейшла на російську. Як інституція Ради Європи підриває рух України до ЄС.

Теми: нацменшиниЄвропа
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